رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:25 مساءً - برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

ومن جانبه، أكد د. مصطفى عبدالخالق، أن الوحدة تعتبر صرحًا من صروح الخدمة الطبية لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وهي ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعي الجديد، مشيرًا إلى أن الوحدة تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي بناءًا على توجيهات القيادة السياسية، لتخفيف آلامهم وتيسير حصولهم على خدمة طبية مُميزة، وتيسير الذهاب من وإلى المستشفى الجامعي القديم، عن طريق توفير منظومة نقل لهم من المستشفى القديم، كما أن الوحدة مُجهزة للتعامل الفوري مع استقبال أي حالات طارئة والتدخل السريع؛ وذلك مع توفير كافة الاحتياجات الطبية وضمان تلقي العلاج على الوجه الأكمل.

وأكد د. أسامة الشريف القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أن مرضى الغسيل الكلوي في حاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المُتكاملة لهم، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، حيث تم توفير المُستلزمات الطبية الخاصة بماكينات الغسيل لعدم حدوث أى قصور أو عجز في تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، مضيفًا أنه تم افتتاح 16 عيادة تخصصية خارجية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية لشرايين القلب، وهو أول جهاز من نوعه على مستوى الصعيد في مستشفى جامعي، فضلًا عن توفير جهازي رنين مغناطيسي للكشف عن أورام الثدي.

وأوضح د. حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تُمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية بسوهاج، وهي حلم طال انتظاره، موضحًا أنها أول وحدة علاجية نوعية تم افتتاحها بعد استكمال مرافق المستشفى الجامعي الجديد بالكامل.

وأشار د. مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، إلى أن الوحدة تم تجهيزها وشراء كافة مُستلزماتها من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد، حيث تتضمن الوحدة عدة غرف منها غرف لمرضى الغسيل الكلوي فقط، ومرضى فيروس B وC، وغرفة للعناية المركزة وغرفة للعزل للمرضى المُشتبه في إصابتهم بمرض مُعدي، وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى.

وأوضح د. علي طه المُشرف على وحدة الغسيل الكلوي، أنه تم إنشاء الوحدة بتكلفة 7 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتتضمن عدد 32 ماكينة غسيل كلوي، على أن يتم تشغيل الوحدة ثلاثة ورديات يوميًا بطاقة تشغيلة تبلغ 96 مريضًا، حيث تستغرق الجلسة 4 ساعات، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع مُستلزمات الوحدة من مستهلكات لماكينات الغسيل والأدوية؛ لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

شهد الافتتاح حضور، د. أسامة الشريف القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، ود. حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، ود. علي طه المُشرف على وحدة الغسيل الكلوي.