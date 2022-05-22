السيسي يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2021 - 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:25 مساءً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 - 2022 .

كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث "الفوائد".

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .