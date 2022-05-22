محافظ الدقهلية يؤكد جهود مستمرة لإنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لقري ومدن المحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 04:25 مساءً - في إطار إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم… إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تعديل المخططات التفصيلية لمدن دكرنس وميت سلسيل ومنية النصر ومنطقة غرب الجامعة بالمنصورة وايضا المخططات التفصيلية لقري ميت طريف والبشمور بمركز دكرنس وقري صهرجت الصغري والبساتين وشبراويش وشنشا وسنجيد بمركز اجا وايضا قري غزالة وشبرا قبالة بمركز السنبلاوين وقرية العزيزة بمركز المنزلة وقرية كفر الصلاحات وميت سويد بمركز بني عبيد وقريتي السمارة وظفر بمركز تمي الامديد،وقرية الروضة وكفر الاصالة بمركز طلخا وقري اتميده والبوها والرحمانية والدبونية وكفر بهيدة واوليلة وبشلا وتفهنا الاشراف وكفر الوزير وكفور البهايته ودماص ودنديط وسنتماي وميت ابو خالد وجصفا وكفر المقدام وكوم النور وميت ناجي وصهرجت الكبري بمركز ميت غمر وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في القري المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وبذلك يصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية وإستراتيجية على مستوى المحافظة الى 288مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان..

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية..

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة...