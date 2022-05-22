القائم بأعمال وزير الصحة: حريصون على تقديم الدعم للبلدان العربية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن هذه التوصيات تستهدف تحقيق الأمن الصحى والاجتماعى للشعوب العربية، فضلا عن أهمية التكاتف والتعاون لتنسيق جبهة عربية موحدة، لتصبح خط الدفاع الأول للشعوب لمواجهة أى مخاطر صحية محتملة.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة الـ57 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد فى مدينة جنيف السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.

وأكد أن مجلس وزراء الصحة العرب مثالا يحتذى به للعمل العربى المشترك الذى يستهدف خدمة الشعوب العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن الدورات السابقة للمجلس شهدت زخما كبيرا فى تنفيذ قرارات هامة للشعوب العربية، مؤكدا استكمال المباحثات والنقاشات حول عدد من الموضوعات التى تستهدف دعم الأمن الصحى والاجتماعى للمواطنين، خصوصا فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من ظروف استثنائية، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التى شهدها العالم.

ووجه الوزير، الشكر لجميع الدول العربية على استجابتهم لقرار مجلس وزراء الصحة العرب، حول تقديم سبل الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق، بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية اللازمة، لا سيما فى ظل ضعف نظامه الصحى جراء جائحة فيروس كورونا والظروف العصيبة التى يمر بها، داعيا المنظمات الدولية المعنية على تحمل المسؤولية تجاه الأسرى الفلسطينيين، للتأكد من تلقيهم جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت إلى استمرار تقديم الدعم والمساعدة لبعض الدول العربية التى تشهد أنظمتها الصحية ضغوطا قاسية جراء الصراعات والنزاعات أو أى ظروف إنسانية عصيبة، وذلك من خلال الصندوق العربى للتنمية الصحية، مؤكدا أهمية التوسع فى مصادر دخل الصندوق، بما يضمن استمرار مساعدة الدول العربية لاستعادة قوة أنظمتها الصحية.

وأشاد بمقترح جامعة الدول العربية الخاص بتنظيم مؤتمر ومعرض "عربى – ألمانى" للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذى تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، لتعزيز التعاون فى مجالات الصناعات الدوائية والطبية بين ألمانيا والدول العربية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية فى البلدان العربية، مؤكدًا أهمية الانفتاح العلمى والاقتصادى على الدول الأخرى والذى يعد من أهم سبل الدعم للصحة العامة للمواطنين.

وأكد فى كلمته على أهمية تقديم جميع سبل الدعم للكوادر الطبية من الأطباء والتمريض، تقديرا لمجهوداتهم المستمرة، خصوصا خلال فترات الجوائح والأزمات والذى ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا استمرار العمل على رفع قدراتهم العلمية والمهنية بما يضمن بناء أنظمة صحية قادرة على مواجهة التحديات الصحية والوبائية المستقبلية، حيث تعد الكوادر الطبية هى حجر الأساس فى الارتقاء بالأنظمة الصحية.

كما أكد الوزير، أن مجلس وزراء الصحة العرب يولى اهتماما كبيرا بالعاملين فى مهنة التمريض والقبالة، حيث أنهم الركيزة الأساسية وخط الدفاع الأول فى مواجهة الجوائح، لافتا إلى اقتراح المجلس بتقديم جائزة لأفضل عمل مميز جاء كاعتراف بالدور الهام والمميز لهاتين الفئتين، سواء فى الظروف العادية أو الاستثنائية.

وأوضح أن الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة، تعد انطلاقة مميزة من مجلس وزراء الصحة العرب لدعم تلك المهنة والارتقاء بها، وذلك استشعارا لدورها الهام والحيوى، وتجسيدا لمكانتها فى الأنظمة الصحية، مؤكدا أن الدور الحيوى الذى يقومون به لم يكن سوى وفاءا لرسالتهم ومهنتهم السامية وخدمة للمرضى بكل تجرد وإنسانية ونبل.

ووجه الشكر لأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وللسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، على مجهوداتهم المستمرة للمجلس نحو تحقيق الأهداف المرجوة.