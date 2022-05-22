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شباب الشيوخ تنتهى رسميا من مناقشات تعديلات قانون الرياضة..وتعد التقرير النهائى خلال أيام«صور»

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699289/شباب-الشيوخ-تنتهى-رسميا-من-مناقشات-تعديلات-قانون-الرياضةوتعد-التقرير-النهائى-خلال-أيامصور

انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية.

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دوت الخليج

مشروع القانون جاء متضمناً اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

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شباب الشيوخ تنتهى رسميا من مناقشات تعديلات قانون الرياضة..وتعد التقرير النهائى خلال أيام

 

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ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على إعداد التقرير الخاص بالقانون خلال الأيام المقبلة وذلك لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم إحالته لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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