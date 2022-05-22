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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699287/شيخ-الأزهر-يؤكد-تقديره-لجهود-خادم-الحرمين-والمملكة-في-خدمة-حجاج-بيت-الله-الحرام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بمقر المشيخة، للنقاش حول آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة كبيرة في نفوس المصريين والعرب والمسلمين في كل الأقطار، والأزهر يقدر ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، معربًا عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعوديه من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على توفير كل الدعم اللازم لذلك.

شيخ الأزهر يؤكد تقديره لجهود خادم الحرمين والمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة ودوره الديني والتثقيفي البارز، مؤكدًا أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بطبيعة خاصة تعكس مكانة هذين البلدين الكبيرين، وأن الأزهر له دور أصيل في نشر العلوم الشرعية والعربية، ودائمًا تكون مواقفه حاضرة وشاهدة على وسطيته واعتداله وحرصه على وحدة الأمة وتعاضدها واستقرارها.