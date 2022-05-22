انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى كامل بعد مرور أزمته الصحية: «شعرت بأنها النهاية حقا» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699286/مصطفى-كامل-بعد-مرور-أزمته-الصحية-شعرت-بأنها-النهاية-حقا

حرص الفنان مصطفى كامل على طمأنة الجمهور على حالته الصحية مؤكدا أنه مر بأزمة شديدة حتى شعر بقرب نهايته ولكن بفضل الله ودعاء الجمهور مر بهذه الأزمة على خير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل

كتب مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شعرت أنها النهاية حقاً في لحظة، عينان لا ترى، يدان ترتعشان على تارة القيادة، قبضة بالصدر، عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي، الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي».

وتابع: «نطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر، واستسلمت لقضائك وأعدتني بقدرتك وحدك إلى الحياة، بعد أن وصل نجلي فتحي إلى مكاني وأنا منتهي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللهم ثبتني على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله».

مصطفى كامل يتحدث عن أزمته المرضية

وكشف مصطفى كامل تفاصيل أزمته الصحية، فقال: «تشخيص حالتي من أطباء مستشفى الصفا المحترمين بعد الإشاعات والتحاليل توتر عصبي شديد والتهاب الجهاز العصبي، وحالة يسمونها طبياً هلع عصبي، والحمد لله وبفضله الأمور تحسنت كثيراً مع عمل أشعة جديدة خلال هذا الأسبوع بإذن الله".

أزمة مصطفى كامل المرضية

وجاءت أنباء مرض مصطفى كامل من خلال الصفحة الرسمية الملحن حسن دينا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اذ كتب: "ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامه اللهم امين يارب العالمين".

أخر أعمال مصطفى كامل

يذكر أن آخر أغاني الفنان والمطرب مصطفى كامل كانت أغنية تحمل اسم "اتعلمت من الليالي" ضمن ألبوم "عنوان الحياة" وكانت الأغنية كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

هذ وطرح مصطفى كامل أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عنوان الحياة" تزامنا مع عيد الفطر المبارك وحققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان قبلها طرح أغنية بعنوان "اسكت" ضمن الألبوم الجديد الذي يقدمه وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" كانت كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.