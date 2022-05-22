انت الان تتابع تفاصيل خبر مرثا محروس"نائبة التنسيقية" تعلن موافقتها علي قانون "غسل الأموال" : سلاح في يد الإرهابيين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699285/مرثا-محروسنائبة-التنسيقية-تعلن-موافقتها-علي-قانون-غسل-الأموال--سلاح-في-يد-الإرهابيين

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر الان تمر بمرحلة من القوة علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يدفعها إلي عدم السماح بوجود عمليات غسيل أموال علي أراضيها.

دوت الخليج

وأضافت مرثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن عمليات غسيل الأموال من أهم الأدوات التي تستخدمها التنظيمات الارهابية نتيجة تعدد الجهات الدولية الممولة لها، وحتي تضمن استمرارية وجودها علي الأرض.

وأشادت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديلات قانون غسل الأموال، معلنة موافقتها علي القانون.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص؛ مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مرثا محروس"نائبة التنسيقية" تعلن موافقتها علي قانون "غسل الأموال" : سلاح في يد الإرهابيين

كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.