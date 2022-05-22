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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699284/وكيلة-القوى-العاملة-عن-مشروع-مستقبل-مصر-للانتاج-الزراعي-السيسي-صنع-مستقبل-مصر-بهذا-المشروع

أشادت النائب سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مضيفة أنه مشروع تنموي متكامل ويعد من المشاريع القومية العملاقة.

دوت الخليج

وكيلة القوى العاملة عن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي: السيسي صنع مستقبل مصر بهذا المشروع

واضافت وكيلة القوى العاملة أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي قدما وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، وهو ما يحسب لها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.

واضافت سولاف درويش اليوم يوم تاريخي بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع من أهم مشروعات متطلبات الحياه للمواطن المصري وهو مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سواء من زراعات القمح والبنجر والذرة والسكر الناتج من البنجر وكذا فول الصويا وعباد الشمس والتوسع الغير مسبوق في الرقعة الزراعية

ان جهود القيادة السياسية والحكومة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بهدف حفظ منظومة الأمن الغذائي وذلك يتجلى في خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

واردفت وكيلة القوى العاملة أن مشروع مستقبل مصر يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، باستخدام أفضل الأساليب والالات التكنولوجية الحديثة لتقليل حجم الاستيراد من الخارج. وتوفير المنتج المحلى لتلبية احتياجات المواطنين،لافتة إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف المشروعات القومية الجديدة