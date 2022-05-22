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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699282/الثلاثاء-المقبل-عرض-فيلم-للإيجار-بسينما-أوبرا-دمنهور-تفاصيل

تستعد إدارة نادي سينما أوبرا دمنهور لعرض فيلم «للإيجار» الذي يخوض بطولته الفنان خالد الصاوي، لعرضها في صلاتها وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عرض فيلم للإيجار في نادي سينما أوبرا دمنهور

ويشارك في بطولة فيلم «للايجار» كلًا من خالد الصاوي، شيرى عادل، محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

قصة فيلم للإيجار

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال.

أخر أعمال خالد الصاوي

جدير بالذكر أنه شارك خالد الصاوي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

كما ينتظر الفنان عرض مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

وشارك خالد الصاوى جمهوره بمنشور تكشف فيه تفاصيل شخصيته في العمل، فقال: "ناصر المنشاوي تصدير واستيراد اغذية ومشروبات تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور ويتقن الجرائم في الظلمة اسرع من أي خصم واشد تنكيلا اجتماعي جدا ظاهريا لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة وضلالات العظيم المضطهد وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر وقد وصل لاخر الخط الان سيقتل خصومه جميعا او سينتحر بعنجهية قبل قتله".