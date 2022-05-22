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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699280/عمرو-القطامي--الدولة-المصرية-لديها-إدراك-جيد-لمخاطر-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

أكد النائب عمرو القطامي ، أن مشروع القانون بشأن بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، يمنح سلطات أوسع لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصرى لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه.

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عمرو القطامي : الدولة المصرية لديها إدراك جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واضاف القطامي ، في بيان له، أن هذه السلطات الأوسع خطوة هامة لمواجهة هذه الجريمة طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

وأشار القطامي إلى أن الدولة المصرية لديها فهم ووعى جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مؤكدا أنه نشهد جهود كبيرة لمواجهة مخاطر هذه الجريمة من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة كافة الجهات وأجهزة الدولة المعنية.. خاصة أن مصر تعتبر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة.

وأفاد أن هذه الجهود أيضا تعاون دولى حقق نتائج على أرض الواقع فى مواجهة العناصر الإرهابية وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب وكشف خلايا إرهابية وهذه نجاحات كبيرة لكل أجهزة الدولة المصرية فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.