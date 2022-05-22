انت الان تتابع تفاصيل خبر أول صورة لـ بوسي مع هشام ربيع قبل حفل زفافهم اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699264/أول-صورة-لـ-بوسي-مع-هشام-ربيع-قبل-حفل-زفافهم-اليوم

تستعد المطربة بوسي لحفل زفافها الذي سيقام مساء اليوم على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، وذلك بحضور مجموعة من نجوم الفن ومصففي الشعر في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطل على النيل.

دوت الخليج يرصد لكم أول ظهور لـ بوسي وهشام ربيع قبل حفل الزفاف

حفل زفاف بوسي وهشام ربيع

ومن الجدير بالذكر، أن اختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون إعلان زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة من الزمن ثم نشأت علاقة صداقة قوية بينه وبين الفنانة بوسي، والتي تحولت إلى مشاعر حب وتطورت إلى الزواج.

يشار أن هذه تعد الزيجة الثانية للمطربة بوسي حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها وهو فطين حيث دخلا في مشكلات وأزمات بعد الانفصال ووصل الأمر إلى المحاكم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي كان أغنية أبيع الدنيا التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع لـ أحمد عادل.

أغاني المطربة بوسي

وتقول كلمات أغنية أبيع الدنيا لـ بوسي: “أنا أبيع الدنيا.. عشانك أنت يا روحي ف ثانية مش عايزة خالص حاجة تانية أنت م الدنيا تكفي.. حضنك بس اللي يدفي مطمنة وأنت ف صفي بايعاهم بايعه”.

“من غيرك ضايعة ينادوني.. اقول مش جاية ومعاك ف الراحة وف الجاية وف أي حوار تالقيني جاية رمياهم رامية شوف نارهم حامية يشوفوني.. يقولولي حلوة وعيونك أنت الحلوة من غيرك والله ما تسوى”.

وفيما يخص التمثيل فكانت آخر تجربها لها بالتمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل الديفا، وكان العمل يضم في بطولته كلا من سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وتدور أحداث مسلسل الديفا الذي عرض قبل أعوام في 8 حلقات، وكل حلقة مدتها 10 دقائق وذلك في إطار من التشويق والإثارة حول الديفا ريما وهي الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي خفتت أضواء الشهرة من حولها.

وأصبح وجود الديفا التي تجسد شخصيتها سيرين عبد النور يقتصر فقط على ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي فقط لكنها تنضم لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بجانب كلا من الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان وتدور بعدها الأحداث وتتصاعد.