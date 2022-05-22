نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُتاح نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية 2022 موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسود حالة من التوتر والقلق على أولياء الأمور وطلبة الصف الرابع الابتدائي، حيث أوشكت نتيجة الترم الثانى على الظهور في جميع محافظات الجمهورية وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط. مما أدى إلى تصدر محرك البحث “جوجل” حول موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى بمحافظة المنوفية

قد ذكرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2022 فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وذلك عبر الاسم ورقم الجلوس والرقم القومى للطالب. فالجدير بالذكر أنهم قد بدأوا أول اختبار لهم بتاريخ 8 مايو، وانتهوا من آخر اختبار بتاريخ 12 مايو الجاري.

وكذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن الطلاب سوف يتعرفون على درجاتهم بالألوان وذلك وفقًا للنظام الجديد الذي اتبعته الوزارة، حيث يدل اللون الأزرق على حصول الطالب على درجات تبدأ من (85: 100) درجة، واللون الأخضر ينم على حصول الطالب على درجات تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة، واللون الأصفر يعبر عن درجات تبدأ من (50 لأقل من 65)درجة، أما اللون الأحمر فهو يدل على حصول على الطالب على درجات تبدأ من (1 لأقل من 50) درجة مما يشير إلى أن هذا الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات بعد.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنوفية

لم يُعلن أى مصدر بشكل رسمي حتى الآن من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2022، حيث مازالت عمليات التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة وبعد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن ظهورها عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم ومن خلال أيضًا الكشوفات في المدارس.

ونتوقع أنه من الممكن الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 قريبًا في خلال الساعات القادمة، من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم، ونوفر أيضًا لطلابنا رابط الحصول نتيجة الصف الرابع الابتدائي، حيث فور ظهور النتيجة سوف نعلن عنها من خلال موقعنا.