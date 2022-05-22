وفد سياحى «أمريكى ألمانى» يزور المناطق الأثرية بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولتى أمريكا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار (تل العمارنة - تونة الجبل - بنى حسن)، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.





وأكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التى تزخر بها محافظة المنيا. من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة والتى منها منطقة آثار الأشمونين والتى تقع شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتى تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا إلى جانب منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزى بنى مزار وسمالوط.

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