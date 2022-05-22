محافظ الإسماعيلية يفتتح طريق صوامع القمح بأبوصوير

جدة - نرمين السيد - واستمع المحافظ، خلال افتتاحه للطريق، اليوم الأحد، لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية حيث يبلغ طول الطريق 1.1 كم من طريق طريق أبو حماد الصحراوى إلى صوامع قمح أبوصوير وبعرض يترواح من 12 مترا حتى 20 مترا، وبتكلفة بلغت 9.3 مليون جنيه حيث تم إنشاء طبقتى أساس للطريق بارتفاع 40 سم لكل منها، وطبقتى أسفلت بارتفاع 11 سم، لتحمل حركة سيارات النقل الثقيل على الطريق، والذى يتحمل حتى 120 طنا.

ووجه بشارة خلال تفقد الطريق، بسرعة الانتهاء من تركيب العواكس المعدنية، واللوحات الإرشادية بطول الطريق، بجانب الانتهاء من أعمال الإنارة العامة خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلال الجوله تفقد محافظ الإسماعيلية صوامع القمح بأبوصوير تزامنا مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح للموسم الحالى، حيث تابع المحافظ ومرافقوه عملية توريد القمح للصوامع ومراحل فحص واستلام الأقماح من المزارعين، وتخزينها داخل الصوامع.

واستمع لشرح مفصل عن كيفية عمل الصوامع، بداية من استلام وفحص القمح وفرزه، مرورًا بعمليات تخزين القمح داخل الصوامع والتى تتم بشكل مميكن، وعن طريق التحكم اليا من خلال غرفة التحكم الرئيسية.

والتقى المحافظ خلال جولته، بعدد من المزارعين أثناء توريدهم محصول القمح الخاص بهم للصوامع، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على مطالبهم، وما إذا كان هناك بعض المعوقات أثناء عمليات التوريد والمحاسبة.

وأكد بشارة، أن المحافظة وصلت لنسبة 45% حتى الآن، من المستهدف توريده من محصول القمح هذا العام، حيث تم توريد 35 ألف طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة بجميع أنحاء الإسماعيلية من أصل 84 ألف طن مستهدف خلال الموسم، مؤكدًا قراره السابق بعدم خروج القمح للتخزين خارج المحافظة، إلا بموافقة كتابية منه بشكل شخصى، لمنع التلاعب وتهريب القمح خارج الإطار الرسمى التى حددته الدولة.

من جانبهم، أكد المزارعون أن عمليات التوريد تسير بشكل رائع ودون تأخير أى مستحقات مالية، موجها بضرورة المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الزراعة مع المزارعين بشكل مستمر، وتلبية طلباتهم، وتذليل أية عقبات تواجههم أثناء عمليات توريد القمح.