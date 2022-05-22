عاجل- التضامن تعلن تكلفة الحج دون تذكرة الطيران (الإقامة والوجبات)

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار 3 آلاف حاج من أكثر من 17 ألفًا و700 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكترونى المخصص لحج الجمعيات الأهلية.





جاء ذلك سعيًا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، على مستوى الجمهورية، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة القرعة من الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى أو موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية للتيسير الحج والعمرة، إن قيمة حج الجمعيات تبلغ للحاج 87 ألف جنيه مصرى، شاملة الإقامة والوجبات، وغير شاملة أسعار تذكرة الطيران، والذى من المقرر أن تحدد قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضحت القباج، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأحد، أن الوزارة كانت شديدة الحرص للحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات التى تليق بحجاج الجمعيات الأهلية.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون المجتمع الأهلى المدير التنفيذى لمؤسسة تيسير الحج والعمرة، إنه تم اعتماد توزيع التأشيرات الحج على المحافظات وفقا لعدد الطلبات التى ورد للمؤسسة من الراغبين فى آداء الحج من كل محافظة، على أن يبدأ من غد تلقى قيمة تكلفة الحج ولمدة أسبوع، وفى حالة عدم السداد سيتم تصعيد أحد المتقدمين من قائمة الاحتياطى، فى بنوك الأهلى ومصر، ومكاتب البريد، وسيتم سفر الحجاج من مطار القاهرة وعدد من المطارات الإقليمية.

وبشأن اختيار المشرفين، أوضح مساعد الوزيرة أنه تقدم 1112 مشرفا فى موسم حج 2020 الذى لم يكتمل، وفاز منهم 669 مشرفا بعد خضوعهم لاختبارات تحريرية وشفوية، وسيتم اختيار 25% من الحاصلين على أعلى الدرجات لتدريبهم قبيل سفرهم مع الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع فندق إعمار جراند فى مكة المكرمة 4 نجوم ويبعد عن الحرم المكى 700 متر فقط، كما تم التعاقد مع عدد من الفنادق بالمدينة المنورة.

وأضاف أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022 ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.