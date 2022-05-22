وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ.. ويوجه بتسهيل إجراءات ضيوف مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى المؤتمرات الإقليمية والدولية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة ومنها استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" فى شهر نوفمبر المقبل.

وخلال جولته، تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات إنهاء الإجراءات والجوازات والحجر الصحى والجمارك ومنطقة الأسواق الحرة والكافيتريات وغرفة كاميرات المراقبة ومنطقة سيور الحقائب ومعدات الخدمات الأرضية للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقا لأعلى المعايير الدولية والتأكد من جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع بالمطار.

ووجه منار، بتقديم كل التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين، مؤكدًا جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم بالصورة التى تليق بمكانة مصر.

وأشاد وزير الطيران بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة العاملة بمطار شرم الشيخ والجهد الكبير الذى يبذله جميع العاملين لخدمة المسافرين.

ورافق الوزير، خلال الجولة، باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وأحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.