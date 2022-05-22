باقات فودافون vodafone فليكس..الأكواد وأسعار الاشتراك

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699276/باقات-فودافون-vodafone-فليكسالأكواد-وأسعار-الاشتراك

ينشر دوت الخليج باقات فودافون vodafone فليكس وأكواد الاشتراك خاصة أن باقات فليكس من أكثر باقات فودافون الشهرية استخدامًا وبالتالي يتساءل عملاء فودافون عنها باستمرار.

باقات فودافون vodafone فليكس 1. باقة فليكس 20 توفر 550 وحدة فليكس، يمكنك تفعيل هذا العرض من خلال الكود *020# 2. 2. باقة فليكس 30 توفر 1100 وحدة فليكس، يمكنك تفعيل هذا العرض من خلال الكود *030# 3. 3.باقة فليكس 50 توفر 2200 وحدة فليكس، يمكنك تفعيل هذا العرض من خلال الكود *050# 4. باقة فليكس 70 توفر 3300 وحدة فليكس، يمكنك تفعيل هذا العرض من خلال الكود *070# 5. 4. باقة فليكس 90 توفر 4400 وحده فليكس، يمكنك تفعيل هذا العرض من خلال الكود *090# وجدير بالذكر أن يمكن تجديد باقات فودافون vodafone فليكس في حال نفاذها من خلال استخدام الكود التالي *225#

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