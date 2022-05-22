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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699275/النائبة-أماني-الشعولي-بمناقشات-مشروع-قانون-بوابة-الحجيردع-المخالفين

أشادت النائبة أمني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، باطلاق البوابة المصرية للحج، أسوة بالبوابة المصرية للعمرة، خاصة بعد نجاخها وتحقيق المأمول منها، فى ضوء التحول الرقمي الذي تتجه اليه الدولة فى الجمهورية الجديدة.

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جاء ذلك خلال كلمتها باللسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

النائبة أماني الشعولي بمناقشات مشروع قانون بوابة الحج«يردع المخالفين»

وقالت الشعولي، ان القانون الجديد يستهدف تنظيم الاجراءات من خلال لجنة وزارية تنفيذية محمكة الرقابة، وللقضاء على ما يتعرض له المعتمرين المصريين،والعمالة المصرية الموسمية بالمملكة العربية السعودية.

وتوجهت امين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للجنة، على جهودها المبذولة لاعداد تقرير عن مشروع القانون، كما شكرت الحكومة على تقدمها بالقانون .

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالمجلس، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتكرة عن مشروع القانون، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.