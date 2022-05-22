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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699274/تأجيل-جلسة-وزيرة-الصناعة-الرقابية-بالبرلمان-غدا-بسبب-تكليف-رئاسى-والنواب-يستكمل-قانون-الحج

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج.

دوت الخليج

تأجيل جلسة وزيرة الصناعة الرقابية بالبرلمان غدا بسبب تكليف رئاسى والنواب يستكمل قانون الحج

وأعلن رئيس المجلس، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، نظرا لارتباطها بتكليف رئاسي، على أن يتم تحديده في جلسة لاحقة.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، غدا مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للحج.

كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.