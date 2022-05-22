انت الان تتابع تفاصيل خبر منى العراقي عن فيديو بينها وبين سمير صبري: «الناس فهمته بسوء ظن مكنتش متوقعاه» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699273/منى-العراقي-عن-فيديو-بينها-وبين-سمير-صبري-الناس-فهمته-بسوء-ظن-مكنتش-متوقعاه

حرصت الإعلامية منى العراقي على توضيح تفاصيل الفيديو الذي جمعها بالفنان سمير صبري بعد أن عرضها لانتقادات عريمة بمجرد نشره إذ ظهر به الفنان الراحل وكأنه منزعج من التصوير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق منى العراقي على الفيديو الذي جمعها بسمير صبري

قالت منى العراقي في فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كان في المستشفى بيتعالج وبعد ما خلص علاج كان بيقضي فترة النقاهة في فندق الماريوت وروحت زورته هناك وكان بيحكيلي قصص كتير عن علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني ومواقف لفنانيين كانت تربطه بيهم علاقة صداقة ووقتها عرضت عليه برنامج عن تفاصيل حياته وعلاقته بالفنانين وكان لآخر لحظة واعي وفاهم ومركز لكن كان حاد».

منى العراقي: كنا بنصو فيديو برومو برنامج حلوة الدنيا سكر

وتابعت منى العراقي حديثها: «اقترحت عليه اسم للبرنامج وهو حلوة الدنيا سكر وعجبه جدا وعرضت أننا نصور برومو لكنه رفض علشان منحرقش فكرة البرنامج لأنه كان قلقان طول الوقت، ولما كنا بنتصور رفض يغني علشان البرنامج يتعرض مرة واحدة».

وأكدت: «سمير صبري ملحقش يصور البرومو فقررت أنشر الفيديو علشان الناس تترحم عليه لأنه قدم حاجات كتير حلوة طول حياته.. عاش عزيز ومات عزيز، الناس فهمت الفيديو بسوء ظن مكنتش متوقعاه الموضوع كان أبسط من كدا».

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء الجمعة الماضي.

وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم.