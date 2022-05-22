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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699272/النائبة-ألفت-المزلاوى-تبدى-إعتراضها-على-مغالاة-الرسوم-بقانون-بوابة-الحج

قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فرض 1000 جنية رسوم لتسجيل الاسم من خلال بوابة الحج، به مغالاة، خاصة وان المسجل لا يعرف إذا كان سوف يحصل على الحج هذا العام او لا.

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جاء ذلك خلال كلمتها باللسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ولفتت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى الشركات التي تقوم بالنصب على المواطنين فى الموسم الواحد، ثم تغلق وتنشأ فى الموسم التالي من خلال تأسيس شركة جديدة، مضيفة “ أن مجرد اغلاق المنشأة ليست عثقوبة”، مطالبة بضرورة الحرمان من التأسيس من الأساس.

يذكر أن انطلقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة بشأن قانون بوابة الحج المصرية الموحدة.

واستعرضت نورا علي، رئيس سياحة النواب، خلال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مضيفة” نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.