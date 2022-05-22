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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699271/هيام-الطباخ-نائبة-التنسيقية-البوابة-الإلكترونية-صك-أمان-للحجاج

دوت الخليج

هيام الطباخ "نائبة التنسيقية" :البوابة الإلكترونية صك أمان للحجاج

وأعلنت "الطباخ"، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، موافقتها من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأوضحت "نائبة التنسيقية"، أن تطبيق نظام البوابة الإليكترونية يعد صك امان للحجاج حيث ييسر إلإجراءات المستندية للحجاج ويغلق الأبواب أمام الشركات الوهمية والنصب على المواطنين .

وأشارت "الطباخ"، أن القيادة السياسية تتابع مسار الحجاج من خلال التطبيقات الحديثة بدءاً من التقديم ومرورا بإختيار الحجاج بشكل وحتى عودة الحجاج الى الأراضى المصرية