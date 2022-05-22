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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699268/القبض-علي-72-متهم-بتهمة-ترويج-المخدرات-و-55-قضية-متنوعة

خلال 3 أيام..

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملاتها الأمنية المُكبرة في إستهدف ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

دوت الخليج

55 قضية متنوعة خلال ثلاثة أيام

وأسفرت جهود الأدارة العامة لمكافحة المخدرارت في شن حملاتها على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (55) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (72) متهم وبحوزتهم المضبوطات الآتية: كمية من مخدر البانجو وزنت (8,100 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (6,615 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,330 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2٫250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

ضبط 1556 قرص مخدر لعقار الترامادول

كما تم ضبط عدد (1556) قرص مخدر لعقار الترامادول، وعدد (840) قرص و(900) أمبول مؤثر، وتنفيذ (25) حكم قضائى متنوع، وضبط (مبلغ مالى – 67 هاتف محمول – 3 سيارات – 7 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 4ميزان).

وأشارت الأدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

وكان رجال مكافحة المخدرات علي مستوي الجمهورية من ضبط (1547) قضية إتجار فى المواد المخدرة بغرض الأتجار الربح السريع، وكانت التائج كالتالي: ضبط كمية من مخدر البانجو ، وزنت (523,877 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (133,154 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الهيروين، وزنت (65,19 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (13,811 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,528 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2,627 كيلو جرام)، ضبط كمية من مخدر الفودو ، وزنت (210 جرام)، كما تمكن رجال المكافحة من ضبط عدد (17,851 ألف قرص مؤثر مخدر)،وضبط عدد ( 4270 قرص ترامادول مخدر)، وضبط عدد (6410) قرص كبتاجون مخدر، وضبط عدد (1228) طابع مخدر، وضبط (1) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (62) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة التي تم ضبطها خلال أسبوع بحوالى (22 مليون جنيه).