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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699265/حسام-المندوه-الحسيني-البوابة-المصرية-للحج-تحمي-المصريين-من-السماسرة-والإعلانات-الوهمية

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحد للحج، يهم قطاع كبير من المصريين، لأنه يستهدف حماية قطاع كبير من الذين يقعون ضحية للسماسرة والإعلانات الوهمية.

دوت الخليج

حسام المندوه الحسيني: البوابة المصرية للحج تحمي المصريين من السماسرة والإعلانات الوهمية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة بشأن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج.

وأشار حسام المندوه، إلى أن تنظيم الحج من خلال بوابة إليكترونية يجمع كل الهيئات المنوط بها تنظيم الفريضة والتنسيق بينهم وفرض عقوبات على المخالفين، يمثل حماية للمواطنين من الوقوع فريسة في يد أي مستغل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لم يغفل كذلك العمالة الموسمية، والتي تسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في العمل خلال أداء الفريضة.

ودعا النائب إلى ضرورة الترويج للبوابة الإليكترونية للحج وأن يتم العمل بها بشكل جيد، لتحفيز المواطنين للتعامل معها.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على ضرورة الاهتمام بالبنية التكنولوجية في مصر بكافة القطاعات، من أجل القضاء على أزمة "السيستم واقع".

وعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة و الاثار بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.