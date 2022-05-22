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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699262/النائبة-آيات-الحداد-بمناقشات-قانون-بوابة-الحجطالبت-به-منذ-إقرار-بوابة-العمرة

قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحملات الاعلانات عن الحج، أصبحت وسيلة للربح والتلاعب فى الاسعار والمغالاة، حيث وصلت الي نصف مليون جنيه، ولم تعد مصدر للحج ولكن للربح والاستثمار.

دوت الخليج

النائبة آيات الحداد بمناقشات قانون بوابة الحج«طالبت به منذ إقرار بوابة العمرة»

جاء ذلك خلال كلمتها باللسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأوضحت أيات الحداد، أنها طالبت بوجود قانون منظم للحج، منذ مناقشة انشاء البوابة المصرية للعمرة، فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وطالبت ان تتضمن البوابة ان كل حملة تعرض برنامجها الخاص، اسوة بالحج الدخلي بالسعودية، لضمان الجدية وعد التلاعب بالاسعار .

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالمجلس، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتكرة عن مشروع القانون، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.