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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699256/ايناس-عبد-الحليم-مشروع-مستقبل-مصر ثمرة-مجهودات-السيسي-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، مؤكدة أن هذا المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة التحديات العالمية التي طرأت بعد الأزمة الراهنة فى الوقت الحالي.

دوت الخليج

ايناس عبد الحليم: مشروع مستقبل مصر ثمرة مجهودات السيسي لتحقيق الأكتفاء الذاتي

واضافت عضو مجلس النواب ان مشروع مستقبل مصر الزراعي، مشروع واعد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خصوصا وإنه سيتم من خلاله استصلاح ما يزيد على مليون فدان، وإنتاجهم بالمستقبل سيزيد من الحاصلات الزراعية، ويُعزز استراتيجية الدولة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

واكملت د. ايناس عبد الحليم بأنه خطوة هائلة نحو المستقبل، وتعزيز الأمن الغذائي للوطن، مشيرة إلى أن حجم النمو السكاني لا يناسب حجم النمو في قطاع الزراعة، لذلك جاءت الحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع الزراعية العملاقة للنهوض بالوطن، وتعزيز قوته الاقتصادية وأمنه الغذائي.

واردفت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل. واكدت عبد الحليم على أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعى من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصرى، وهو الأمر الذى نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.