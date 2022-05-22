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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699254/أمين-سر-دينية-النواب-يعترض-على-عدم-دعوة-اللجنة-للمشاركة-فى-مناقشات-قانون-بوابة-الحج

أعلن الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجس النواب، اعتراض اللجنة على عدم دعوتها للمشاركة في مناقشة مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج.

دوت الخليج

أمين سر دينية النواب يعترض على عدم دعوة اللجنة للمشاركة فى مناقشات قانون بوابة الحج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الدينية وهي المختصة بالحديث بشأن الحج والعمرة، لم يتم دعوتها للمشاركة في النقاش باللجنة المشتركة، متابعا: نسجل اعتراض اللجنة على عدم مشاركتها، ونطالب بتسجيله في مضبطة الجلسة.

وعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة و الاثار بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتابعت: جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.