انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. أحمد حلمي يكشف عن تفاصيل فيلمه القادم مع منى زكي «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699252/لأول-مرة-أحمد-حلمي-يكشف-عن-تفاصيل-فيلمه-القادم-مع-منى-زكي-فيديو

صرح الفنان أحمد حلمي العديد من التصريحات وحكى عن تفاصيل مشروعه مع الفنانة منى زكي والذي استغرق سنوات عديدة وبالغرم من ذلك الوقت لم ينتهي حتى الآن، وذلك أثناء لقائه في برنامج “et بالعربى”.

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أحمد حلمي في برنامج “et بالعربى”

وقال أحمد حلمى فى لقاء له مع برنامج “et بالعربى”: مجالناش حاجة تستفزنا اننا نعملها، او بيجيلي حاجة دوري مش حلو فيها، او مش بعمل فيه حاجة، بس احنا متحمسين جدًا اننا نعمل حاجة سوا، وفي فيلم كاتبة بقالي 10 سنين، انا نفسي انا وهي نعمل الفيلم ده، والفيلم عاجبها والحقيقة انا كنت شايف انه ميكس من كذا حاجة.

وتابع عن تصوره لفيلمه القادم: المرحلة الجايه عايز اعمل فيلم مش كوميدي.

وعن مسلسل النجيب الذي انتشرت اخبار عنه، والذي ينقل قصة حياة نجيب محفوظ، قال أحمد حلمي: أمنية من أمنيات حياتي أعمله، واتكلمنا فيه مع السيدة الفاضلة بنت نجيب محفوظ، وهي كانت موافقة بس معرفش مكملين لحد فين.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

ومن الجدير بالذكر، أن تشهد دور العرض المصرية في هذه الأونة تراجع ملحوظ في إيرادات شباك التذاكر خاصة مع اقتراب الإمتحانات النهائية للطلاب وانشغال الأهالي، فأصبحت السينمات تتحطى المليون جنيها بأعجوبة.

حققت أفلام دور العرض المصرية والتي يبلغ عددها أربعة أفلام إيرادات بلغت مليون و382 ألفا و263 جنيها وذلك في مساء أمس السبت وهو تراجع هذيل للسينمات االمصرية اذ كان يتخطى الفيلم الواحد 2 و3 مليون جنيها.

واحد تاني في مقدمة إيرادات دور العرض

حقق فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، ايرادات بلغت 798 الف و252 جنيها، بينما حقق فيلم العنكبوت لأحمد السقا ومنى زكي 379 ألفا و128 جنيها ليأتي في المركز التاني بعد فيلم أحمد حلمي.

وجاء في المركز الثالث فيلم “زومبي” لـ علي ربيع اذ حقق 160 ألفا و980 جنيها، وتذيل القائمة فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر ومصطفى فهمي والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 43 الف و903 جنيهات.

وكان حقق الفنان أحمد حلمي في أسبوعه الاول ما يقرب من 30 مليون جنيها في دور العرض المصرية، جاءت على النحو الأتي: “وقفة عيد الفطر حقق مليون جنيه، وفي أولى أيام عيد الفطر جني 5 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني حقق 7 مليون جنيه، واليوم الثالث اكتسح إيرادات دور العرض بـ 6 ملايين و 10 ألاف جنيها، وحقق يوم الخميس 5 ملايين جنيها، ويوم الجمعة حقق 4 مليون و20 ألف و 622 جنيه، وجني أمس 2 مليون و19 ألف جنيها”.

ويعد فيلم واحد تاني بطولة عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.