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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699251/عايز-حد-يدعمني-عم-غزالي-هيسافر-بالعجلة-من-قنا-للإسكندرية-باكل-بصل-وكشري-وانا-مسافر-عشان-اقدر-أكمل--فيديو
أحيانا يكون العمر مجرد رقم ، عندما تتواجد العزيمة والأصرار ومحبة النجاح ، حتى مع التقدم في السن ، تجد أشخاص تقدم بهم العمر يقومون بأشياء يكاد يعجز أن يقوم بها الشباب ،من صعوبتها ومشقتها ، وخير إثبات على ذلك " عم غزالي " عمره 53 عام ، يثبت أن العمر مجرد رقم.
وهذا ما رصدته كاميرا موقع دوت الخليج مباشر
رجل كبير في السن أثرت على ملامحة أثار الشيخوخة ، بالتحديد في شوارع محافظة قنا ، يركب عجلته المحمل عليها بعض أكياس اللب والفول السوداني يجوب بها شوارع قنا من أجل كسب لقمة العيش . ولكن عم أحمد محمد الغزالي استطاع أن يفع ما فشل الكثيرون في فعله من الترويج للسفر من أقصى صعيد مصر إلى محافظة الإسكندرية "بالعجلة" ، متحديا كبر سنه ومشقة الطريق والسفر .
الرحلة الأولى
قال " عم غزالي " ، إنه خطرت باله فكرة السفر من قنا إلى الإسكندرية بالعجلة بعد تفشي فيروس كورونا وتدهور الحالة الصحية في البلاد ، قرر أن يقوم برحلته الأولى بتاريخ 1\1\2021 ، مرتديا تيشرت قد كتب علية " احذر فيروس كورونا وتحيا مصر " ،وكلفته الرحلة الأولى حوالي 3000 جنية ، ويأكل عم أحمد طوال رحلته، في الفطار "فول وطعمية " والغداء " فراخ أو سمك " والعشاء " كشري " مشيرا أنه قبل بدء الرحلة يقوم بعمل صيانه كامله "لعجلته ".
الرحلة الثانية
وعلى هذا نحو قرر " عم غزالي " تكرار رحلته الثانية " بتاريخ 1 \1 \2022 ، وكلفته 4000 جنية ، من أكل وحجز فنادق للنوم فيها أثناء رحلته ، وكان ينصح فيها الناس على ركوب العجل ، مضيفا أن الناس تركوا العجل ، ويكاد أن ينقرض .
الرحلة الثالثة
وأشار "غزالي " أنه يستعد للقيام برحلته الثالثة ولكنها مختلفة عن الرحلتين السابقتين ، حيث يقرر أن يبدأها من أسوان هذة المرة وصولا إلى إسكندرية ذهابا وإيابا ، معلنا أنها ستكون أخر رحله له ، بسبب عدم تقديم أي دعم له ، أو رعاية لرحلته من أحد رجال الأعمال .
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