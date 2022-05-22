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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699250/علاء-عابد--قانون- تنظيم-الحج-جاء-ليحمى-شريحة-كبيرة-من-المواطنين-من-الغش-والاستيلاء-على-أموالهم

وافق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامه اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، من حيث المبدأ على مشروع القانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

دوت الخليج عابد : يوافق على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج وقال النائب علاء عابد: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، فموسم الحج هو أكبر موسم يتجمع فيه البشر، وهذا القانون جاء ليحمى شريحة كبيرة من المواطنين، لحمايتهم من الغش والاستيلاء على أموالهم، ومن السماسرة، ومجلس النواب سيكون له دور فى مراقبة هذه الشركات خلال الفترة القادمة من خلال لجنة السياحة". حيث جاءت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.

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