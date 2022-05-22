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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699267/بعد-الفوز-بقرعة-حج-الجمعيات-الأهلية-تعرف-على-رسوم-الاشتراك-وفنادق-الإقامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال عرض تقديمي لها من داخل مسرح الوزارة لإعلان الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022، كيفية سداد قيمة رسوم الاشتراك برحلة حج الجميعات 2022.

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كيفية سداد قيمة رسوم اشتراك رحلة حج الجمعيات الأهلية 2022

أشارت الوزارة أنه يتم قبول السداد من الحجاج الفائزين بالقرعة وفقًا للأسعار التي سوف يتم إعلانها اعتبارًا من الإثنين الموافق 23 -5 -2022، وذلك بأحد البنوك الحكومية (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة)، أو من خلال البريد المصري عن طريق الرقم القومي للحاج، على أن يتم التنبيه على جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط وعدم إجراء التحويلات البنكية، بحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وتصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيًا في حالة عدم سداد العضو الأساسي خلال المدة المحددة.

فنادق الإقامة للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

وعرضت وزارة التضامن صورًا لفنادق الإقامة التي تم اختيارها لإقامة حجاج بيت الله، وهي:

1- فندق مكة المكرمة.. إعمار جراند (الإيمان جراند سابقًا)، وهو فندق يتميز بخدمة 4 نجوم.

2- فنادق المدينة المنورة.. فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية الشمالية - تبعد عن الحرم النبوي مسافة أقل من 300 متر - تسكين الفنادق ثلاثي ورباعي.

وسائل نقل الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

- الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) موديلات 2020.

الشهادات اللازمة لاستخراج التأشيرة بعد الفوز بالقرعة

حددت الوزارة عدة مستندات يجب توافرها في حالة الفوز بقرعة حج الجمعيات وهي:

1- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا قبل ذلك.

2- استخراج شهادة QR-Code تثبت الحصول على لقاح كورونا.

3- تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

4- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات التالية: «لقاح الانفلونزا الموسمية - واللقاح المناعي - لقاح الحمى».

5- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

6- تقرير طبي معتمد ومختوم ( صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد وكلى- أشعة عادية على الصدر» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

7- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11- 5- 2022 - عدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء - فيش مميكن - بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.