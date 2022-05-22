انت الان تتابع تفاصيل خبر مع بدء القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف على الاشتراطات والأوراق المطلوبة بعد الفوز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699258/مع-بدء-القرعة-العلنية-لحج-الجمعيات-الأهلية-تعرف-على-الاشتراطات-والأوراق-المطلوبة-بعد-الفوز

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية علنيًا؛ لاختيار 3 آلاف حاج من المتقدمين، من ضمن أكثر من 17 ألف مواطن سجلوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

دوت الخليج

بدء القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية

وبدأت القرعة العلنية لحج الجمعيات بتلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم للشيخ أحمد سعيد، تلاها عرض اشتراطات وزارة التضامن اللازمة للتقدم للحج وهي:

- يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا ويحسب السن في 30 -6- 2022.

- يشترط وجود محرم للسيدات أقل من 45 عامًا ويحسب السن من 30- 6- 2022.

- لا يسمح باصطحاب الأطفال دون 18 عامًا سواء بمرافق أو دون مرافق في رحلة الحج أو التعديل في برناج القرعة.

الاشتراطات الصحية في حج الجمعيات الأهلية

كما تم عرض الاشتراطات الصحية اللازمة، والتي تمثلت في:

- عدم السماح بسفر بعض الفئات هذا العام ممن هم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالعدوى وهم: «مرضى الأورام بالمراحل المتقدمة الثالثة والرابعة - مرضى الفشل الكلوي والذي يتم إجراء غسيل كلوي لهم - مرضى تليف الرئة - الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية - الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة - الحوامل»

توزيع التأشيرات في حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت الوزارة خلال عرض تقديمي لها، كيفية توزيع التأشيرات، والتي تتم عن طريق اعتماد توزيع تأشيرات الحج على المحافظات وفقصا لإجمالي عدد الطلبات بكل محافظة، على أن يتم إجراء قرعة مركزية إلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين.

الشهادات اللازمة لاستخراج التأشيرة بعد الفوز بقرعة حج الجمعيات الأهلية

حددت الوزارة عدة مستندات يجب توافرها في حالة الفوز بقرعة حج الجمعيات وهي:

1- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا قبل ذلك.

2- استخراج شهادة QR-Code تثبت الحصول على لقاح كورونا.

3- تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

4- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات التالية: «لقاح الانفلونزا الموسمية - واللقاح المناعي - لقاح الحمى».

5- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

6- تقرير طبي معتمد ومختوم ( صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد وكلى- أشعة عادية على الصدر» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

7- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11- 5- 2022 - عدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء - فيش مميكن - بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.