التضامن: تكلفة رحلة الحج العام الحالى 87 ألف جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:24 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن القرعة الإلكترونية للحج هذا العام تأتى بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، قائلة: هنيئا لعودة عمار الديار وزيارة بيت الله وعودة المشاعر المقدسة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، يأتى بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25℅ من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وأشارت الوزيرة، إلى أن فيروس كورونا استتبع بعض التغيرات التى من شأنها الحماية من الأمراض والأوبئة ، لافتا إلى أن الأسعار تتفق بشكل عادل بالخدمات المقدمة مع جودة هذه الخدمات بما يليق بحجاج بيت الله الحرام .

وكشف القباج، إلى تنفيذ برنامج حج 4 نجوم بمكة والمدينة، لافته إلى أن تكلفة رحلة الحج هذا العام تقدر بنحو 87 ألف جنيه بالإقامة والوجبتين الفطار والعشاء غير تذكرة الطيران التى سيتم تحديدها من قبل شركات مصر للطيران.