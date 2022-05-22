وزير التعليم العالي: مصر في المرتبة 26 عالميًا فى مجال النشر الدولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم مصر عالميا في مجال النشر الدولي لتصل إلى المرتبة 26 من بين 232 دولة من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 في عام 2020، وذلك وفقًا لإحصائية صادرة من هيئة سيماجو (SCImago) العالمية في شهر أبريل الماضي.

وقال وزير التعليم العالي - في بيان أصدره اليوم /الأحد/ - إن إجمالي النشر الدولي لمصر في المجلات المفهرسة عالميًا بلغ 38.651 ألف بحث عام 2021 مقارنة بـ 31.786 ألف بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21.6%.

وأشاد الوزير بالتقدم الذي حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما شهدته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي لعام 2021.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي.

ولفت إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأكد المتحدث أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية، سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن هيئة سيماجو العالمية هي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الأعلى للبحث العلمي (CSIC) بجامعة غرناطة بمدريد- إسبانيا، وتهتم بتحليل المعلومات وتمثيلها واسترجاعها عن طريق التقنيات المرئية.

ويصدر عن الهيئة تصنيف سيماجو الإسباني SCImago Institution Rankings (SIR)، والذي يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين 3 مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث 50%، ومخرجات الابتكار 30%، والتأثير المجتمعي 20%، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات Scoups خلال عام التقييم.