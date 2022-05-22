جامعة الملك سلمان الدولية توقع بروتوكول تعاون مع هواوي تكنولوجيز لإنشاء ”أكاديمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - وقعت جامعة الملك سلمان الدولية، أمس السبت، بروتوكول تعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز مصر؛ لإنشاء أكاديمية هواوي بالجامعة فى فروعها الثلاثة (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)؛ بهدف دمج المُحتوى الأكاديمي للشركة في مجالات (الشبكات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء) في المناهج الدراسية للجامعة، فضلًا عن تدريب هيئة التدريس على أحدث التقنيات وتوجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرقمية، إذ يعتمد مُحتوى هواوي العملي على أحدث التقنيات المُتطورة بما يتماشى مع التوجهات العالمية وخطة التحول الرقمي، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن جانبه، أشار د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز ودعم البحث العلمي، وتطوير مهارات الطلاب، وبناء قدراتهم؛ لتخريج جيل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي في كافة المجالات، وبالأخص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موكدًا أن التعاون مع إحدى أكبر الشركات الفاعلة في السوق المصري، يعُد خطوة مهمة على طريق تأهيل جيل قادر على المُساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة لوطنه، حيث يعمل المحتوى الأكاديمي الذي تُقدمه هواوي على صقل مهارات الطلاب بالجامعة، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا.

وأوضح السيد مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر، أن الشركة تسعى إلى نقل معرفة وخبرات هواوي العالمية للأجيال الناشئة من خلال برامج تدريبية تُراعي أحدث التوجهات العالمية، بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة يتم تسليحها بأحدث الحلول والتقنيات، وذلك من قِبَل خبراء دوليين رفيعي المستوى، علاوة على تأهيلهم لسوق العمل وإلحاقهم بكُبرى الشركات الفاعلة في السوق المصرية، والمُساهمة في تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا على تطلع الشركة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء قدرات شبابها وتطوير مهاراتهم الرقمية.

وقع بروتوكول التعاون، د.أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والسيد مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر، بحضور د. محمد شريف القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة والمُشرف علي التسويق، والأستاذ سمير عبدالسلام أمين عام الجامعة، وممثلي الجامعة في مجال هندسة وعلوم الحاسب، والمهندس عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، والمهندسة أسماء سراج رئيس قطاع التدريب بأكاديمية هواوي.

جدير بالذكر أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي استكمالًا لإستراتيجية هواوي في توفير البرامج التدريبية للطلاب والخريجين من الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل، حيث أطلقت هواوي "بنك القدرات iTB"، والذي تمكنت من خلاله من إنشاء 75 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة حكومية وخاصة حتى الآن، وتأهيل أكثر من 650 مدربًا ساهموا في تدريب أكثر من 20 ألف طالب، فضلًا عن حصول 8 الآف طالب على شهادة دولية من هواوي.