سلومة وسفير السودان يتفقدان لجان امتحان شهادة الأساس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - تفقد اليوم الأحد، محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان بالقاهرة، يرافقه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعض لجان إمتحان (شهادة الأساس)لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية.

شملت الزيارة لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، ومدرسة التحرير الابتدائية، التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وكان في استقبالهما لدى الوصول الأستاذ بكساوي مصطفى مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وقد رافقهما خلال الزيارة كل من ، المستشارأسامة عبدي، مستشار العلاقات العامة بسفارة السودان ، والدكتور مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي في السفارة، والمستشار الفني محمد دفع الله محمد، ولفيف من أعضاء السفارة السودانية بالقاهرة.

وخلال الجولة اطمئن الوفد على سير العملية الإمتحانية، وخلو الامتحان من أي صعوبات، والتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان.

كما تم زيارة لجنة خاصة لبعض الطلاب، والاطمئنان عليهم وعلى سير الامتحان.

وقد أثنى السفير على مجهودات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت قيادة أشرف سلومة في تجهيز اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب.