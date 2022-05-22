مايا مرسي تستقبل سفيرة النرويج لبحث سبل التعاون بين الجانبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، بهدف الاطلاع على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة ، الى جانب بحث سبل التعاون بين الجانبين .

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة جميعها ، حيث اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أيضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال ٧ ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) التي عقدت بنيويورك في مارس الماضي ، لافته الى تحضيرات المجلس حاليا للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 ، والمزمع عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في مجال تمكين المرأة والفتاة ، مشيرة الى مبادرة " نورة" التى أطلقها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية والاهتمام برفع الوعى لدي افراد اسرهن ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وأشارت الى برنامج الشمول المالى للمرأة الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي والاتحاد الاوربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة هولندا ، والذي يتم من خلاله تنفيذ مجموعات تنفيذ مشروع الإدخار والإقراض الرقمي و التى تستهدف السيدات بقري محافظات حياة كريمة لشمولهن ماليا واقتصاديا مما يسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي .

لافتة ايضاً الى تطبيق تحويشة وهو التطبيق الأول فى مصر لمجموعات الادخار والاقراض بالقرى والذي يعد نقلة نوعية من نظام الصندوق الحديدى التقليدى والإدخار النقدي .. للنظام الرقمي الحديث والمربوط بالحسابات البنكية مباشرة. مما يساعد السيدات الإندماج فى النظام المصرفي الرسمي من أجل الاستفادة من الخدمات المالية وفقا لاحتياجاتهن .

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى حملات طرق الأبواب التى تستهدف توعية السيدات في جميع أنحاء الجمهورية بمختلف الموضوعات والقضايا الى جانب التعريف بحقوقهن القانونية والاجتماعية وبجهود مكتب شكاوى المرأة وفروعه في المحافظات.

من جانبها عبرت السيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة عن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والتعرف عن قرب عن ابرز الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة والفتاة وهى موضوعات غاية في الأهمية ، مشيرة ايضاً الى تطلعها للتعاون خلال الفترة القادمة مع المجلس في العديد من المجالات والتى تخدم ملف تمكين المرأة .