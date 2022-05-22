هيئة الرعاية الصحية: وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) يزور عدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - تقدم وتطور في شكل الخدمة الطبية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة للرعاية الصحية وتحقيق قفزات سريعة جدًا عن المنحني الطبيعي والتقليدي للتطور والنمو بمنشآت هيئة الرعاية الصحية »، جاءت تلك الكلمات خلال زيارة وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، تأتي زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الأخيرة، لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك لتقديم الدعم الفني والتقني الملائم على كل المستويات، بما يضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابعت الهيئة في بيانها، خلال الزيارة تفقد وفد (جايكا) مستشفى حورس التخصصي والتي تخدم أهالي مركز ومدينه أرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى وحدة طب أسرة البغدادي بمركز ومدينة البياضية، مرورًا بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وفي غضون الزيارة، تفقد وفد (جايكا) يرافقهم عدد من قيادات هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل بمحافظة الأقصر، أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، ثم التعرف على الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت سواء خدمات الرعاية الأولية بدءًا من من طبيب الآسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت .

فيما أشاد الوفد بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة، مما يبرهن الإقبال الملحوظ الذي شاهدوه خلال الزيارة من المواطنين على تلقي الخدمة الطبية، مؤكدين على تقدم وتطور شكل الخدمة الطبية المقدمة في المنشآت بسواعد كافة العاملين بهيئة الرعاية الصحية.

كما ثمَّن أعضاء وفد جايكا التحدي الكبير الذي تواجهه الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير والتكيف مع النظام الصحي الجديد في المقابل من العديد من العادات والتقاليد والنظم القديمة كأحد أكثر التحديات التي تواجهها الهيئة وخصوصًا في إقليم جنوب الصعيد، ونوه الوفد بأن إنشاء وحدة خاصة للاهتمام بالاستقصاء والتعرف على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع هي نقطة تحول رئيسية لشكل تقديم الخدمة الطبية.

وفي ختام الزيارة ، أكد الوفد على أهمية التعاون بين جايكا وهيئتي الرعاية الصحية والتأمين الشامل، للوصول إلى الإدارة المُثلى للمطالبات مما يسهم في تحسين دعم وتقديم الخدمات الصحية وفق الاحتياجات المطلوبة ، مؤكدًا على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية المباشر كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

هذا، وشمل الوفد المشارك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كل من:-

▪️مستر توبي ماكوتو "مستشار الصحة بمكتب جايكا الرئيسي باليابان"

▪️ مستر يوسا "مستشار فني بمكتب جايكا الرئيسي باليابان"

▪️السيدة تانيجوتشي هوريكو "خبير صياغة المشروعات بمكتب جايكا مصر"

▪️السيد موتشيدا كيجي "خبير سياسات التأمين الصحي بجايكا"

▪️السيدة تسودا كاناكو "خبير ومنسق الشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة".

▪️أ. محمد حسن "مدير برامج بمكتب جايكا مصر"

▪️د. شيماء كامل، مدير أول مشروعات.

????وكان في استقبال الوفد ومرافقته أثناء الزيارة عدد من قيادات ممثلي هيئتي الرعاية الصحية و التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وهم:-

▪️د. محمود مسعد "نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر"

▪️د. نشوى الكوردى "عضو فريق المتابعة لمكتب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ومنسق حاضنة الأبحاث بالأقصر".

▪️د.زينب مصطفى "عضو فريق المتابعة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر"

▪️د. أحمد حماد "مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر".

▪️أ. محمد راشد "عضو إدارة المطالبات فرع الأقصر".

▪️د.محمود أحمد عبدالوهاب "مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر".

▪️د.شريف الشريف "مدير الإدارة المركزية لرضاء المستفدين بهيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر"