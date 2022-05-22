القومي للمرأة يطلق حملة الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه بمحافظة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 02:23 مساءً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفى ضوء حملة الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه التى أطلقها المجلس القومي للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة، والازهر الشريف ممثلاَ فى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية ، التقى كل من الاستاذة ماجده محمود مقررة المجلس بمحافظة الجيزة ، الدكتور اسماعيل عبدالحي مدير الفتاوي الهاتفية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، بالاستاذة هند عبدالحكم نائبة محافظ الجيزة ، بحضور رؤساء قرى الصف وعدد من القيادات الشعبية وعضوات فرع المجلس بالمحافظة وذلك بمقر محافظة الجيزة.

استعرضت الاستاذة ماجده محمود مجهودات المجلس فى اطار مبادرة تنمية الاسرة المصرية، مشيرة إلى انه تم تدريب 80 من العاملين بالمجلس القومى للمرأة على تقديم المشورة الاسريه ، مشيرة إلى حملة الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتى تهدف إلى النهوض بأوضاع الاسرة المصرية من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، والتعريف ببعض أساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة.

وأكدت الاستاذة هند عبدالحكم على اهمية رفع وعي الاسرة المصرية ومحاربه الظواهر السلبية التى تؤثر عليها وذلك من خلال الحملات التوعويه التى تطلقها المؤسسات الحكومية وخاصة المجلس القومي للمرأة مشيرة إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتشمل جميع أحياء ومراكز وقرى محافظة الجيزة مؤكدة على دعم ومساندة محافظة الجيزة للحملة وتذليل كافة العقبات لنجاحها.

وقد قام الدكتور اسماعيل عبدالحي بالتعريف بمركز الازهر العالمى للفتوى الاليكترونيه، وتكوينه من نخبه كوادر شبابية تهدف لايصال الفتاوى الصحيحة لفئة الشباب، باشراف نخبه من كبار علماء الازهر ويقوم المركز من خلال وحده لم الشمل بتوفير المشورة الاسريه .

يذكر أن حملة الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه تشمل عده موضوعات منها تقديم المشورة قبل الزواج وكيفيه اختيار الشريك الصحيح والتغذيه السليمة للام اثناء الحمل والتغذيه الصحيحه لطفل والنمو والتطور والدمج والاعاقه والتربيه الاجابية على ان تتكون الخطة التنفيذية للحملة من اقامة ورش عمل تستهدف الرائدات الريفيات والصحيات والميسرات وذلك لشرح برنامج تنمية الاسرة واقامة ندوات فى القرى التابعه لمبادرة حياه كريمه .