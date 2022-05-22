وزير الاتصالات: صناعة مراكز البيانات مكون رئيسى لبناء مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع تطوير الإنترنت الثابت تهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وتوسيع الشبكة وزيادة عدد المستفيدين منها فى المدن والريف.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة لقمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة، بحضور السادة سفراء رواندا وأوغندا ونائب سفير السودان بمصر، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وقيادات عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مراكز البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، وبمشاركة ممثلين عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم طرح طيف ترددى لشركات المحمول، كما يتم حاليا العمل على زيادة عدد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه فى إطار تنفيذ مشروع شبكة مصر الرقمية فقد تم ربط 18 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمى، كما يتم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية لقرى مبادرة "حياة كريمة" بهدف تقديم خدمات إنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل فى أكثر من 4500 قرية ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود تقوية البنية المعلوماتية الدولية، حيث تم زيادة محطات الإنزال على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر من 6 محطات إنزال إلى 10 محطات إنزال، كما تم استحداث 10 مسارات جديدة بين ساحلى البحرين لضمان استمرارية الشبكة التى تنقل البيانات بين الشرق للغرب.

ولفت إلى أنه تم إتمام تنفيذ مشروع لإقامة مسار معلوماتى مواز لطريق المرشدين لنقل البيانات بين الشرق والغرب، كذلك تم بدء العمل فى الكابلين البحريين 2AFRICA وSEA-ME-WE-6 لنقل الحركة البينية بين الشرق والغرب واللذان سيدخلان الخدمة فى عامى 2024 و2025 كذلك البدء فى منظومة HARP التى تلتف حول القارة الإفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الإفريقى الشرقى والغربى ومنهما إلى الدول الحبيسة بالقارة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتوفير الإطار التشريعى من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى الإطار التنظيمى لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى جهود الوزارة لبناء القدرات الرقمية فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما ذات الصلة بصناعة مراكز البيانات.

وأكد المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS المنظمة لأعمال قمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة، أن القمة نجحت فى دورتها الرابعة فى تحقيق أحد أبرز أهدافها وهو جذب أنظار الشركات العالمية لمكانة وقوة السوق المصرى ومستقبلها الواعد، موجها الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومختلف هيئات الوزارة على دعمهم وتوجيهاتهم البناءة لخروج المؤتمر بالشكل اللائق بمكانة مصر.

وعلى هامش فعاليات القمة، عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع عدد من ممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة مراكز البيانات وحلول التخزين والأمن السيبرانى، حيث استعرض فرص الاستثمار المتنوعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الاستثمار فى مراكز البيانات، فى ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية فى هذه الصناعة.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS بهدف إطلاق برنامج تدريبى مشترك لإعداد كوادر متخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى ومراكز البيانات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS، بحضور عدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات.