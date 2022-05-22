القومى للترجمة وسفارة المكسيك يكرمان الفائزة بجائزة ترجمة الأدب المكسيكى

وقال السفير إن المسابقة عقدت بالتعاون مع المركز القومى للترجمة، واليوم تم الإعلان عن الفائزة بحضور الكاتبخوان بيورو مؤلف الكتاب البرى، مضيفا أن فى الأيام القادمة سنعمل على نشر الإنتاج الأدبى المكسيكى، وهو ما يعد إسهاما كبيرا للعلاقات الثقافية بين المكسيك ومصر.
وأشار تريب إلى أنه سيتم إصدار نسخة الكتاب المترجمة باللغة العربية، وذلك بمساهمة المركز الوطنى للترجمة وإبداع المترجمين المصريين لإتاحة قراءته فى جميع البلدان من المحيط إلى الخليج.
وأكد تريب، فى كلمته، وصول عدد المهتمين بهذه المسابقة إلى ما يقرب من 200 مترجم من مختلف الجامعات المصرية، مما يكشف عن نجاح المسابقة، وذلك بفضل الجاذبية التى تتمتع بها أعمال الكاتب (خوان بيورو) وأيضا بفضل الاهتمام الدائم بالأدب المكسيكى.
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