الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات ومنع مخالفات البناء بالتعاون مع الشرطة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة عددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، شنّت حملات لإزالة الإشغالات، ومنع مخالفات البناء، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة للأنشطة المخالفة بجانب فصل المرافق عنها، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.





وأكد الوزير أن هناك متابعة دورية لملف مخالفات البناء، ولن نسمح بعودة هذه الظواهر مرة أخرى، وهناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل بشدة وحسم مع أى محاولة لمخالفة البناء، أو التعدى على الأراضى الزراعية.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة إزالة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن إزالة شروع فى إقامة توسعات بناء بالمخالفة للقانون بعددٍ من قطع الأراضى بالحى الـ12، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبة قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بانه تم تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالأسواق التجارية بمركز خدمات الحى الثامن، كما قامت اللجنة المشكَّلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات المرافق ( كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة تشغيل الأنشطة المخالفة، والمتمثلة فى مزاولة أنشطة بدون رخصة تشغيل ومخالفة النشاط المخصص للمحال.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة على إشغالات الكافيهات بعدة مناطق، وذلك تحت إشراف المهندس محمود منصور، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز.

وأكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، مضيفاً أنه تم شن حملة مكبرة من إدارة التنمية والأحياء بالتعاون مع إدارة الأمن على طريق الأوتوستراد الرئيسى المؤدى إلى المدينة، أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق.

كما وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، لجنة الغلق الإدارى بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بتنفيذ عدد من قرارات الغلق الإدارى لعدد من المحال المخالفة بالحى الثانى بمدينة دمياط الجديدة.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات ورفع عدادات مرافق لـ 26 وحدة مخالفة بالمجاورة الأولى بالحى الأول، وذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن والحركة بجهاز مدينة بدر.

وكلف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مسئولى الجهاز بمنع جميع المخالفات بمختلف أنواعها بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم شن حملة للتصدى لظاهرة إهدار المياه وإتلاف طبقة الأسفلت بمنطقة النرجس فيلات وعمارات بالمدينة، وذلك بمعرفة إدارة حماية الشبكات وأمن التجمع الخامس، ومشرف وأفراد وردية الشبكة ومقاول المنطقة المختص.

وأكد مسئولو المدن الجديدة مواصلة الحملات الصباحية والمسائية والمرور الدورى لمنع عودة المخالفين، ومراجعة رخص تشغيل المحال والأنشطة المرخص بها واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضارى للمدن.