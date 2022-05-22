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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699253/الأحوال-المدنية-استمرار-عمل-القوافل-لاستخراج-الأوراق-الثبوتية-وبطاقات-الرقم-القومى

دوت الخليج

قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً بجميع المحافظات

حيث يواصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – الغربية - الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط - الأقصر - المنيا)، وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (10347) بطاقة رقم قومى وعدد (20113) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر إستمرار عمل القوافل لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (9) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم. كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمناطق (أشمون بمحافظة المنوفية – زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.