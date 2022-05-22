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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699243/صوامع-وشون-البحيرة-تستقبل-220-طن-قمح--حتى-الآن

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة ، وأن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الأحد لشون وصوامع المحافظة بلغ 220 ألف طن من القمح المحلي .

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وأضاف محافظ البحيرة أن عدد الشون والصوامع المعده لاستلام القمح ، بلغ عددها 35 صومعه وشونة داخل المحافظة ، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح .

وأشار "آمنة " أن اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي الزراعة والتموين وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وعضو من هيئة سلامة الغذاء ، مشددا على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد ، والتأكد من جاهزية الشون والصوامع .

تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين

ووجه محافظ البحيرة ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية توريد القمح وصرف كل مستحقاتهم والعمل على توريد أكثر من المستهدف لهذا العام ، منبها على التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .