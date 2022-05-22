انت الان تتابع تفاصيل خبر بكدمات في وجهه.. أول ظهور للفنان مصطفى هريدي بعد حادث الشيخ زايد «صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699240/بكدمات-في-وجهه-أول-ظهور-للفنان-مصطفى-هريدي-بعد-حادث-الشيخ-زايد-صور

ظهر الفنان مصطفى هريدي يمضي على أوراق في قسم الشرطة بعد تسببه أصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، وقد استمعت جهات التحقيق بجنوب الجيزة إلي أقواله أمس.

دوت الخليج يرصد لكم صور أول ظهور للفنان مصطفى هريدي في قسم الشرطة

مصطفى هريدي يتسبب في إصابة 4 أشخاص

وكشفت التحريات الأولية أن المتضررين من الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة " كيا سيراتو"، أثناء عبور مطب صناعي وفوجئو بسيارة تسير بسرعة جنونية تصطدم بهم كان يستقلها الفنان، مما أسفر عن أصابتهم بإصابات متنوعة وتهشيم سيارتهم بمدينة الشيخ زايد.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة " كيا سيراتو"، أثتاء عبور مطب صناعي في أحدى الشوارع بمدينة الشيخ زايد.

وفوجئو بسيارة الفنان مصطفي هريدي تسير بسرعة فائقة اصتطدمت بهم من الخلف،أدت إلي إصابة كلًا من، عبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة، وعبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش، بينما أصيب الفنان مصطفي هريدي بإصابات متفرقة في الوجه.

القبض علي الفنان مصطفي هريدي

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلي موقع البلاغ وتبين وجود حادث مروري وتم التحفظ علي السيارة المتسببة لعرضها علي مهندس فني لفحصها، ونقل المصابين إلي المستشفي لإسعافهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

معلومات عن مصطفى هريدي

ممثل مصري شهير، التحق بكلية الحقوق عام 1995، اكتشفه المطرب "هشام عباس" في الكليب الخاص باغنيته "امي الحبيبة"الذي وعد "مصطفي" بضمه معه في اول فيلم سينمائي سيقدمه بعد تلك الاغنية.

اشتهر بكوبيله أغنيته الشهيرة “وداني حبيبي تحب وداني”.

أفلام مصطفى هريدي

كانا أول عمل فني له فيلم “التجربة الدنماركية” مع الزعيم عادل امام ثم شاكره في فيلم "السفارة في العمارة" ليكون الفيلم الثاني الذي يظهر فيه وبالتالي يبدأ طريق الشهرة ويعرفه الجمهور اما المرة الثالثة كان فيلم " مرجان احمد مرجان" والذي زاد من شهرة مصطفي هريدي .

شارك تامر حسني في العديد من الأفلام أبرزها فيلم “عمرو وسلمى” الذي يخوض بطولته كلا من تامر حسني والفنانة مي عز دين وصدر منه 3 أجزاء من مراحل تطور العلاقة بين عمرو وسلمى ولكن لم يظهر مصطفى هريدي سوى في عمل درامي واحد.