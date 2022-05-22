انت الان تتابع تفاصيل خبر بمهاجمة كبار النجوم.. غادة إبراهيم تسير على خطى زوج منة عرفة في ركوب التريند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699237/بمهاجمة-كبار-النجوم-غادة-إبراهيم-تسير-على-خطى-زوج-منة-عرفة-في-ركوب-التريند

أحدثت الفنانة غادة إبراهيم في الساعات القليلة الماضية ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة، بعدما خرجت لتهاجم نجمتين من الوسط الفني في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدة أنهم منعوها من ركوب الاوتوبسات المتجهة لدفن سمير صبري في الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سير غادة إبراهيم على خطى محمود المهدي لركوب التريند

وكان من ضمن النجوم الذين هاجمتهم الفنان غادة إبراهيم، الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، إذ كان حديثها في المرة الأولى عن الفنانة بوسي شلبي والتي وصفتها باسمها الحركي إلهام شلبي، وذكرت اسم اخر يدعى إلهام بنت عفاف التي رجحها الجمهور بأنها «إلهام شاهين».

غادة إبراهيم تهاجم إلهام شاهين وبوسي شلبي

وقالت غادة إبراهيم عن بوسي شلبي وألهام شاهين: «قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل».

وأضافت: «واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”» وتقصد بـ إلهام شلبي الإعلامية بوسي شلبي، وإلهام بنت عفاف وهي الفنانة إلهام شاهين.

محمود المهدي الأول في مهاجمة كبار النجوم

وعلى نفس السياق، عرف الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة من أكثر النجوم مهاجمة للفنانين، فسبق وهاجم الفنانة إلهام شاهين خاصة بعدما خرجت لتعلق على تصريحات منة عرفة حول رفضها لتقديم أدوار الأغراء، قائلة: “الفن ملهوش ضروريات واللي يحط شروط يقعد في البيت أحلى”، لتنهال الانتقادات الاذعة من الفنان محمود المهدي على إلهام شاهين، فتارة يصيفها بأنها تغتصب الرجال وتارة يتهما بالمرأة التي تشجع الرذيلة وتساعد على نشرها.

الاجراءات المتخذة ضد غادة إبراهيم ومحمود المهدي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيان بإغلاق الحسابات الرسمية للفنان الشاب محمود المهدي، وذلك بسبب خرقه الأكواد والمعايير الإعلامية وبثه منشورات تمثل سبا وقذفا والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.

وكانت قد ُصدرت نقابة المهن التمثيلية قرار بوقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق بسبب ما بدر منها من إساءة في جنازة الفنان الراحل سمير صبري التي أقيمت اليوم السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فقالت: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات”.