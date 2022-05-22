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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699229/المصرية-للاتصالات-we-توفر-باقات-كيكس-بأسعار-تبدأ-من-17-جنيه

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات كيكس من المصرية للاتصالات We وطريقة الاشتراك بناءً على تساؤلات عملاء المصرية للاتصالات We ويوفر اختيار 3 أرقام مفضلة وأسعار مخفضة مقارنة بباقات شركات الاتصالات الآخري، فضلا عن أنه يمكن تحويل باقات كيكس من المصرية للاتصالات We لأي رقم.

أسعار باقات كيكس من المصرية للاتصالاتwe

- كنترول كيكس بلس 17 يوفر 500 وحدة تصل الي 1000 في حالة استخدامها لبرامج ومواقع السوشيال ميديا الخاصة بالباقة، ويكون متاح 50 وحدة تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقه وكود الاشتراك #17*666* بعد توافر الرصيد الكافي بسعر 17 جنيه غير شامل الضريبة أو من التطبيق MY WE.

- كنترول كيكس بلس 25 يوفر 1100 وحدة تصل الي 2200 في حالة استخدامها لبرامج ومواقع السوشيال ميديا الخاصة بالباقة، ويكون متاح 50 وحدة تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقه وكود الاشتراك #25*666* بعد توافر الرصيد الكافي بسعر 25 جنيه غير شامل الضريبة أو من التطبيق MY WE.

- كنترول كيكس بلس 35 يوفر 1850 وحدة تصل الي 3.700 في حالة استخدامها لبرامج ومواقع السوشيال ميديا الخاصة بالباقة، ويكون متاح 50 وحدة تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقه وكود الاشتراك #35*666* بعد توافر الرصيد الكافي بسعر 35 جنيه غير شامل الضريبة أو من التطبيق MY WE.

- كنترول كيكس بلس 45 يوفر 2600 وحدة تصل الي 5.200 في حالة استخدامها لبرامج ومواقع السوشيال ميديا الخاصة بالباقة، ويكون متاح 50 وحدة تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقه وكود الاشتراك #45*666* بعد توافر الرصيد الكافي بسعر 45 جنيه غير شامل الضريبة أو من التطبيق MY WE.

- كنترول كيكس بلس 75 يوفر 4.600 وحدة تصل الي 9.200 في حالة استخدامها لبرامج ومواقع السوشيال ميديا الخاصة بالباقة، ويكون متاح 50 وحدة تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقه وكود الاشتراك #75*666* بعد توافر الرصيد الكافي بسعر 75 جنيه غير شامل الضريبة أو من التطبيق MY WE.

ويجدر الإشارة إلى أن باقات كيكس من المصرية للاتصالات we صالحة لمدة 28 يوم من تجديد الباقة وفق الاستهلاك.