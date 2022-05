انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات we توفر باقات كيكس بأسعار تبدأ من 17 جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699229/المصرية-للاتصالات-we-توفر-باقات-كيكس-بأسعار-تبدأ-من-17-جنيه

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات كيكس من المصرية للاتصالات We وطريقة الاشتراك بناءً على تساؤلات عملاء المصرية للاتصالات We ويوفر اختيار 3 أرقام مفضلة وأسعار مخفضة مقارنة بباقات شركات الاتصالات الآخري، فضلا عن أنه يمكن تحويل باقات كيكس من المصرية للاتصالات We لأي رقم.