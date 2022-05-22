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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699227/حبس-4-أشخاص-كونوا-تشكيلا-عصابيا-تخصص-في-سرقة-المواطنين-بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد "لهم معلومات جنائية" تخصص في أسلوب سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، بدائرة قسم شرطة الدقي.

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البداية كانت عندما وردت معلومات إلي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقمين بمحافظة الجيزة والقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام "بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية متخذين من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالدقي

وبتقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم الدراجة النارية المشار إليها ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد 8 وقائع ، كما أرشد المتهمين عن مكان تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وإتهمهم بالسرقة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بحبس االمتهمين 4 أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.