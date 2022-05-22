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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699224/روحت-في-ونش-تعطل-سيارة-فيفي-عبده-بعد-عزاء-سمير-صبري-فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام والتي تحدثت خلاله عن تعطل سيارتها بعد عودتها من عزاء الراحل سمير صبري الذي رحل عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تعطل سيارة فيفي عبده بعد عزاء سمير صبري

تعطل سيارة فيفي عبده

حكت فيفي عبده عن تفاصيل تعطل سيارتها بعد خروجها من عزاء سمير صبري، وقالت: الله يرحم سمير صبري وإحنا راجعين من الإسكندرية العربية باظت، اضطرينا نركب ونش يعني أنا دلوقتي راكبة ونش الدور التاني.. العربيات كلها تحت.. نحمد ربنا.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا سمير.

حزن فيفي عبده في عزاء سمير صبري

وقد خيم الحزن عدد كبير من نجوم الوسط الفني أثناء توديع جثمان الفنان الكبير الراحل سمير صبري اذ انتقل جثمانه إلى الإسكندرية في مسقط رأسه ليدفن في مقابر أسرته.

هذا وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وودع عدد من نجوم الفن الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة، فشاركت بشرى صورة لها في أحضان الفنان سمير صبري تبرز مدى قربها له وحبها الشديد له، وعلقت عليها، قائلة: “سلام يا صحبي”، وفي منشور أخر كتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون .. مش قادرة أصدق.. مش قادرة أصدق.. اللهم لا اعتراض، يا حبيبى يا سمير يا أستاذي و يا صاحبي.. الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك فسيح جناته.. يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك و لا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم”.